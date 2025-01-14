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Красноярский МВК «Енисей» одержал победу над столичным «Динамо»

Волейболисты «Енисея» на домашней арене впервые в истории обыграли московское «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

13 января красноярский «Енисей» в матче 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги на домашней арене обыграл команду «Динамо» из Москвы. Счет встречи — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).

Самым результативным игроком матча в составе сибиряков стал диагональный Роман Мурашко — он набрал 15 очков. Таким образом, сейчас красноярцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы.

Следующую игру «Енисей» проведет 18 января в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».

Ранее мы писали, что красноярские сноубордисты завоевали три медали этапов Кубка России.

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