Красноярский МВК «Енисей» одержал победу над столичным «Динамо»

13 января красноярский «Енисей» в матче 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги на домашней арене обыграл команду «Динамо» из Москвы. Счет встречи — 3:0 (25:21, 25:18, 25:20).
Самым результативным игроком матча в составе сибиряков стал диагональный Роман Мурашко — он набрал 15 очков. Таким образом, сейчас красноярцы располагаются на восьмом месте турнирной таблицы.
Следующую игру «Енисей» проведет 18 января в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».
Ранее мы писали, что красноярские сноубордисты завоевали три медали этапов Кубка России.