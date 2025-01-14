Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Пхеньян запустил несколько ракет в сторону Японского моря, сообщает Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи.
В сообщении утверждается, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности.
Пуск был осуществлён из района Канге в северокорейской провинции Чагандо.
«Наши военные примерно в 09:30 (03:30 мск) зафиксировали пуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря», — заявили в Сеуле.
Военные Южной Кореи «усилили наблюдение и контроль» за КНДР, ожидая возможных дополнительных пусков.
Кроме того, южнокорейская сторона поддерживает «тесный обмен» информацией с Соединёнными Штатами и Японией, а также сохраняет «полную боевую готовность».
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.