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Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Сеул сохраняет «полную боевую готовность».

Источник: Аргументы и факты

Пхеньян запустил несколько ракет в сторону Японского моря, сообщает Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении утверждается, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности.

Пуск был осуществлён из района Канге в северокорейской провинции Чагандо.

«Наши военные примерно в 09:30 (03:30 мск) зафиксировали пуск нескольких неопознанных снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности, из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря», — заявили в Сеуле.

Военные Южной Кореи «усилили наблюдение и контроль» за КНДР, ожидая возможных дополнительных пусков.

Кроме того, южнокорейская сторона поддерживает «тесный обмен» информацией с Соединёнными Штатами и Японией, а также сохраняет «полную боевую готовность».

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.