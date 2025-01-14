Синоптик Ильин: серьезные морозы могут прийти к 25 января

Серьезные морозы могут прийти в центральную часть России, в том числе в Москву, в середине третьей декады января. Об этом aif.ru заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Серьезные морозы можно ждать в середине третьей декады января. В ночное время морозы могут достигать минус 15−20 градусов. Но пока это только гипотеза», — сказал синоптик.
Ильин уточнил, что всю зиму преобладают западно-восточные переносы, несущие теплый воздух с Атлантики, поэтому пока говорить со 100% гарантией, что в конце января придут морозы, было бы ошибкой.
«В остальном будут преобладать продолжительные теплые периоды с аномально теплыми температурами, каких-то существенных осадков ждать не стоит, за исключением текущей недели, а со следующей недели практически без осадков», — заключил собеседник aif.ru.
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