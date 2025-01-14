Приставы завершили взыскание долга Блиновской на 1,1 миллиарда рублей

Согласно предоставленной информации, в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. На основании данного решения исполнительное производство было завершено в соответствии с законодательством, а именно подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве».