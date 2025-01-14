Приставы завершили взыскание долга Блиновской на 1,1 миллиарда рублей

Пресс-служба Главного межрегионального управления ФССП РФ подтвердила РИА Новости завершение исполнительного производства в отношении Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», в связи с ее банкротством.
Согласно предоставленной информации, в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. На основании данного решения исполнительное производство было завершено в соответствии с законодательством, а именно подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве».
Также отмечается, что исполнительный документ передан конкурсному управляющему, как это предусмотрено процедурой.
Ранее сообщалось, что дом блогера Елены Блиновской в элитном загородном поселке в подмосковной Истре может достаточно быстро уйти с молотка за $5 млн.