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Приставы завершили взыскание долга Блиновской на 1,1 миллиарда рублей

Исполнительный документ направлен конкурсному управляющему.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба Главного межрегионального управления ФССП РФ подтвердила РИА Новости завершение исполнительного производства в отношении Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», в связи с ее банкротством.

Согласно предоставленной информации, в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. На основании данного решения исполнительное производство было завершено в соответствии с законодательством, а именно подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 229 «Об исполнительном производстве».

Также отмечается, что исполнительный документ передан конкурсному управляющему, как это предусмотрено процедурой.

Ранее сообщалось, что дом блогера Елены Блиновской в элитном загородном поселке в подмосковной Истре может достаточно быстро уйти с молотка за $5 млн.