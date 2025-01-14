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Почему Байкал не покрывается льдом, объяснил Роман Вильфанд

Одной из самых обсуждаемых тем конца прошлой и начала текущей недели в Иркутской области остается отсутствие ледового покрова на Байкале.

Сейчас в Ричмонде: +5° 3 м/с 52% 759 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что, по данным регионального МЧС, из-за теплой погоды на озере «сохраняется сложная обстановка, речи о ледоставе пока не идет». Да, в сети стали уже появляться фото и видео красот байкальского дна, снятые через знаменитый на весь мир изумительно прозрачный слой льда.

Но, как предупреждают спасатели, он «даже в бухтах и заливах неустойчивый, а середина Байкала вообще открыта и парит».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, отсутствие ледяного покрова на Байкале «связано с глубокими циклоническими образованиями, пришедшими в регионы Сибири из Атлантики».

Метеоролог отметил, что обычно воздушные массы с Тихого и Атлантического океанов не достигают этих территорий (Иркутской области, Красноярского края, Бурятии — прим. ред.).

«В этом году нарушение произошло. И циклоны, циклонические образования очень глубокие. Глубокие циклоны — значит, давление в нем очень низкое», — сказал Вильфанд.

Впрочем, по его оценке, в происходящем нет ничего особенного: в основном лед на Байкале полностью формируется к середине зимы, но даже если его не будет вовсе, это не принесет никаких негативных последствий.