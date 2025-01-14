Уфимский хоспис за год принял почти тысячу пациентов

В настоящее время в хосписе работают 120 человек — это врачи, медсестры, администраторы, младший медицинский персонал и волонтеры. За минувший год учреждение приняло почти тысячу пациентов, в том числе 126 детей. Более трех тысяч раз специалисты выезжали к людям на дом.