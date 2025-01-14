Уфимский хоспис за год принял почти тысячу пациентов

В канун старого Нового года глава Башкирии Радий Хабиров посетил Уфимский хоспис. В своей публикации в социальных сетях руководитель республики назвал учреждение уникальным местом.
Хоспис открылся в конце 2023 года. Его спроектировали и построили для оказания паллиативной помощи неизлечимо больным — как взрослым, так и детям. Проект полностью реализовали на пожертвования благотворителей и неравнодушных жителей республики.
— Продолжает развиваться во многом благодаря неравнодушным людям. Благодарю каждого из них — за милосердие и любовь к ближнему, — написал Хабиров.
В настоящее время в хосписе работают 120 человек — это врачи, медсестры, администраторы, младший медицинский персонал и волонтеры. За минувший год учреждение приняло почти тысячу пациентов, в том числе 126 детей. Более трех тысяч раз специалисты выезжали к людям на дом.
— Сопереживать, сочувствовать другим — это все про хоспис. Призываю всех, кто может помочь, сделать это, — заявил глава Башкирии.
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