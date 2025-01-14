Стала известна дата возобновления авиарейсов Омск—Усть-Ишим

Как рассказал Юрий Афанасьев, директор авиакомпании «Аэропром», осуществляющей перевозки по этому направлению, расписание полетов и цены на билет останутся прежними. Самолеты Ан-2 летают в Усть-Ишим трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Добраться до Усть-Ишима можно за 2 700 рублей.