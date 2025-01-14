Стала известна дата возобновления авиарейсов Омск—Усть-Ишим

Стала известна дата возобновления авиасообщения Омска с районным центром Усть-Ишим. Рейсы были приостановлены в конце декабря, возобновятся перелеты с 20 января.
Как рассказал Юрий Афанасьев, директор авиакомпании «Аэропром», осуществляющей перевозки по этому направлению, расписание полетов и цены на билет останутся прежними. Самолеты Ан-2 летают в Усть-Ишим трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Добраться до Усть-Ишима можно за 2 700 рублей.
Однако, как сообщает «РБК» со ссылкой на Афанасьева, в марте РЭК Омской области пересмотрит тариф и тогда цены на билет могут вырасти. Сейчас реальная стоимость авиаперевозки составляет 32, 1 тысячу рублей, разницу компенсирует бюджет.
Напомним, первый рейс до отдаленного северного района состоялся в августе прошлого года. Компания намерена осуществлять авиаперевозки как минимум до конца 2025.