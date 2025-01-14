Сенатор Рогозин призвал ликвидировать Зеленского для завершения СВО

И третий пример — ирано-иракский конфликт. Вспомните, на полях сражений полегло огромное количество солдат с обеих сторон. Но война завершилась тогда, когда и та, и другая сторона приобрели ракетное оружие большей дальности, позволяющее бить по столицам двух государств. И элиты сразу всполошились. Именно об этом я и говорю. ~Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам~ и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то, чтобы летать по заграницам. Вся вина за текущий конфликт лежит полностью на нем. Он негодяй и военный преступник.