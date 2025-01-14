В Челябинске в 90 домах пропадет вода из-за установки пожарного гидранта

На стыке Калининского и Курчатовского районов Челябинска 15 января собираются установить новый пожарный гидрант. Как сообщили в МУП «ПОВВ», из-за работ временно прекратят подачу воды в жилые дома, административные здания и детский сад. Отключение затронет 91 адрес.