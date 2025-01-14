В Челябинске в 90 домах пропадет вода из-за установки пожарного гидранта

На стыке Калининского и Курчатовского районов Челябинска 15 января собираются установить новый пожарный гидрант. Как сообщили в МУП «ПОВВ», из-за работ временно прекратят подачу воды в жилые дома, административные здания и детский сад. Отключение затронет 91 адрес.
— Ориентировочно время отключения по всем адресам — с 09:30 до 18:00, возможно досрочное завершение работ, — уточнили в водоканале.
Гидрант расположится на Свердловском проспекте, 2.
Вот список домов, которые останутся без воды:
Калининский район
Кожзаводская 108.
Кожзаводская 106.
Кожзаводская 10а.
Кожзаводская 10а/1.
Кожзаводская 78.
Кожзаводская 108а.
Кожзаводская 108а/1.
Кожзаводская 108а/2.
Кожзаводская 100.
Кожзаводская 100/1.
Кожзаводская 54.
Кожзаводская 54а.
Кожзаводская 54/1.
Кожзаводская 54б/2.
Кожзаводская 128б.
Кожзаводская 96а.
Кожзаводская 96а/1.
Кожзаводская 96а/2.
Кожзаводская 96стр.1.
Кожзаводская 96стр.5.
Кожзаводская 96к1.
Кожзаводская 96к2.
Кожзаводская 54б.
Кожзаводская 2а.
Кожзаводская 2а/1.
Кожзаводская 2б.
Кожзаводская 4.
Кожзаводская 20.
Кожзаводская 16.
Кожзаводская 128б.
Кожзаводская 9б.
Каслинская 5.
Каслинская 5 В.
Каслинская 5к1.
Каслинская 5к2.
Каслинская 5к3.
Каслинская 5стр1.
Каслинская 3а.
Каслинская 3.
Каслинская 1к1.
Каслинская 1к2.
Каслинская 3а/1.
Курчатовский район.
Свердловский проспект 13.
Свердловский проспект 19.
Свердловский проспект 11.
Свердловский проспект 9.
Свердловский проспект 7б.
Свердловский проспект 7.
Свердловский проспект 12.
Свердловский проспект 10.
Свердловский проспект 6.
Свердловский проспект 9.
Свердловский проспект 5.
Свердловский проспект 7а.
Свердловский проспект 7а к1.
Свердловский проспект 7а к2.
Свердловский проспект 7а к3.
Свердловский проспект 25.
Свердловский тракт 24.
Свердловский тракт 11.
Свердловский тракт 15а.
Свердловский тракт 15б.
Свердловский тракт 15.
Свердловский тракт 9.
Свердловский тракт 7б.
Свердловский тракт 11 В.
Свердловский тракт 1а/2.
Свердловский тракт 1а.
Свердловский тракт 7а.
Свердловский тракт 7а/3.
Комсомольский проспект 7.
Комсомольский проспект 5.
Комсомольский проспект 3.
Комсомольский проспект 3а.
Комсомольский проспект 3б.
Комсомольский проспект 3 В.
Островского 15.
Островского 6.
Островского 10.
Островского 8.
Островского 11.
Островского 2.
Каслинская 22.
Каслинская 24.
Каслинская 26.
Каслинская 28.
Каслинская 30.
Каслинская 24а.
Каслинская 26а.
Каслинская 28а.
Каслинская 18.