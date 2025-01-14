В Новосибирске за расистские шутки фанатов был наказан МФК «Сибиряк»

РФС принял решение после инцидента с расистскими оскорблениями на матче по мини-футболу между командами «Сибиряк» и «Норильский Никель». Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Его итоги опубликовали на сайте новосибирского ПМФК.
Напомним, 9 января 2025 года во время игры с трибуны выкрикивали грубости в адрес игрока «Норильского Никеля» бразильца Нандо. Спортсмен не выдержал и покинул площадку.
Действия зрителей признали «направленными на унижение достоинства человека по признакам расы». За это «Сибиряк» должен провести 3 домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Так, игра с «Торпедо» 18 января состоится при пустом зале, купившим билеты обещали вернуть деньги.
Кроме того, для сибирской команды установлен испытательный срок в 1 год.