В Новосибирске за расистские шутки фанатов был наказан МФК «Сибиряк»

Действия зрителей признали «направленными на унижение достоинства человека по признакам расы». За это «Сибиряк» должен провести 3 домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Так, игра с «Торпедо» 18 января состоится при пустом зале, купившим билеты обещали вернуть деньги.