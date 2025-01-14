Сразу 30 штрафов за нарушение ПДД выплатил 60-летний житель Новосибирска

Прописанный в Здвинске водитель регулярно нарушал правила дорожного движения в Новосибирске. Все штрафы поступали в его личный кабинет на «Госуслугах», но водитель не спешил их оплачивать. Нарушителю насчитали 31 штраф, так как он превышал скорость, игнорировал дорожные знаки и не пристегивался ремнем безопасности.