В Большереченском зоопарке рассказали, куда пропала медведица Думка

«Дорогие гости, в связи с возникающими вопросами и переживаниями, мы спешим сообщить, что с нашей медведицей Думкой всё в порядке. У каждого животного есть индивидуальные особенности, и наш северный мишка очень любит провести время в своей крытой берлоге, что, собственно, затрудняет возможность вам её увидеть. Думка выходит на прогулку в абсолютно разные промежутки времени, поэтому мы не всегда можем заблаговременно оповестить об этом посетителей», — сообщили в паблике соцсети «ВКонтакте» зоопарка.