В Большереченском зоопарке рассказали, куда пропала медведица Думка

Местные жители, которые посещали Большереченский зоопарк в декабре и январе, выразили своё беспокойство в связи с тем, что так и не увидели белую медведицу Думку. По словам омичей, медведицы не было в вольере, а некоторые и вовсе сообщили, что она умерла.
Представители зоопарка ответили на вопросы посетителей и рассказали, что с медведицей всё в порядке.
«Дорогие гости, в связи с возникающими вопросами и переживаниями, мы спешим сообщить, что с нашей медведицей Думкой всё в порядке. У каждого животного есть индивидуальные особенности, и наш северный мишка очень любит провести время в своей крытой берлоге, что, собственно, затрудняет возможность вам её увидеть. Думка выходит на прогулку в абсолютно разные промежутки времени, поэтому мы не всегда можем заблаговременно оповестить об этом посетителей», — сообщили в паблике соцсети «ВКонтакте» зоопарка.
Напомним, медведица приехала в зоопарк в ноябре прошлого года, а 1 декабря она отметила своё 20-летие.