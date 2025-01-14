Гости турбазы в Башкирии, заявившие об отравлении, готовили себе еду сами

В этой неприятной истории стоит отметить важную деталь — «отравившиеся» постояльцы комплекса, жаловавшиеся при отъезде на скверное самочувствие, готовили себе пищу самостоятельно. По их словам, отравление произошло после дегустации запеченного гуся и набора сыров местного производства, которых по многолетней традиции им преподнесли в качестве новогоднего подарка при заселении в гостевой дом. Но остальные 250 отдыхающих, которые получили точно такой же гастрономический сюрприз, никакого негатива к блюдам не высказывали и никуда не обращались.