Гости турбазы в Башкирии, заявившие об отравлении, готовили себе еду сами

В Роспотребнадзоре, где прошла проверка горнолыжного комплекса «Уязы-Тау», пояснили, что нарушения, обнаруженные на этом этапе ревизии, «не могли привести к результатам, о которых говорили недовольные гости». Напомним, 5 января отдыхавшие здесь туристы из Москвы выложили в сети видео, где утверждали, что комплекс встретил отдыхающих мышами, паутиной, отсутствием горячей воды и какого-либо сервиса. Также недовольные гости сообщили о случаях пищевого отравления.
Справедливости ради надо сказать, что специалисты Роспотребнадзора санитарные нарушения на турбазе обнаружили, но вовсе не такого масштаба, о которых говорили недовольные клиенты.
— В пищеблоке комплекса нет необходимой маркировки на средствах дезинфекции и уборочных ведрах, зафиксированы и другие нарушения, — сообщила начальник Роспотребнадзора по городу Октябрьскому Назира Габидуллина. — Часть предписаний уже выполнена и управлением представлен план по устранению нареканий с указанием сроков.
Г-жа Габидуллина уточнила, что работы по проверке продолжаются, и специалисты надзорного ведомства уже произвели отбор проб для лабораторного исследования. Также ревизор рассказала, что никакого письменного заявления с жалобами от постояльцев не поступало. Мало того, никто не обращался и с жалобами к врачам.
— Они никуда не обращались, а, по их словам, лечились дома, — пояснила Назира Габидуллина. — Мы посмотрели статистику с 29 декабря по 6 января и выяснили, что никаких обращений постояльцев базы отдыха не было. Отсутствовали жалобы и в прошлые сезоны отдыха.
В этой неприятной истории стоит отметить важную деталь — «отравившиеся» постояльцы комплекса, жаловавшиеся при отъезде на скверное самочувствие, готовили себе пищу самостоятельно. По их словам, отравление произошло после дегустации запеченного гуся и набора сыров местного производства, которых по многолетней традиции им преподнесли в качестве новогоднего подарка при заселении в гостевой дом. Но остальные 250 отдыхающих, которые получили точно такой же гастрономический сюрприз, никакого негатива к блюдам не высказывали и никуда не обращались.
— Правда, свои претензии они сообщили нам только 3 января, когда уже съезжали из домика, — уточнил директор горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» Артур Насибуллин. — Они озвучили и другие претензии — это отсутствие горячей воды и обнаруженная в одной из комнат мышь.
Директор рассказал, что руководство комплекса предложило рассерженным постояльцам сразу оформить письменную претензию для частичного или полного возврата средств, на что люди ответили отрицательно и лишь на словах пригрозили руководству последствиями.
— Хочу пояснить, что отсутствие горячей воды было связано с тем, что гостей по их же просьбе заселили сразу, а не через два часа после предыдущих постояльцев, — добавил Артур Насибуллин. — В связи с этим вода в бойлере просто не успела нагреться, но гости были об этом предупреждены.
По поводу бегающих по комнатам гостевых домов грызунов директор пояснил, что плановая дератизация территории комплекса проводится раз в полгода, а гостевые помещения обследуются ежемесячно.
— Но поскольку комплекс находится на природе, полностью уничтожить всех грызунов является практически невыполнимой задачей, а сейчас мы рассматриваем вариант смены организации, проводившей дератизацию, — отметил г-н Насибуллин. — Как установили, мышью была рыжая полевка, возможно, она с улицы каким-то образом попала в дом. Тут сложно давать какой-либо комментарий, но тем не менее после этой ситуации мы примем меры.
Директор «Уязы-Тау» согласился, что со стороны горнолыжного комплекса имелись незначительные недочеты, но в то же время он считает, что информация о массовом отравлении гостей является неправдивой.
— В первую очередь, я бы все-таки извинился перед ними, — подытожил Артур Насибуллин. — Возможно, мы не уделили им должного внимания, когда конфликта удалось бы избежать. Мы будем исправляться, улучшать свой сервис.
По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухры Гордиенко, в регионе работает 14 из 32 действующих горнолыжных курортов Приволжского федерального округа.
— Подобный случай трудно назвать инцидентом, — полагает Зухра Маулитбаевна. — Я считаю, что в этом случае раздули из мухи слона. Но нанесен определенный репутационный вред туризму Башкирии, так как сегодня мы все находимся в достаточно серьезной конкуренции и боремся за каждого туриста.
Г-жа Гордиенко подчеркнула, что в регионе умеют встречать гостей с радушием, а по одному такому неприятному случаю не нужно судить обо всей туристической культуре Башкирии.
— Мы провели совещание с руководством базы и дали все вводные, как проводить дератизацию и встречать гостей в целом, — подытожила г-жа Гордиенко. —Туризм — это та сфера услуг, которая должна правильно выстраиваться.