В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, куда жаловаться на шум в доме

Если его источником являются системы вентиляции и кондиционирования, отопления, работы лифта, шум от работы холодильного оборудования встроенных и пристроенных к жилым домам объектов (торговли, сферы обслуживания, общественного питания), то жалобы рассматривает надзорное ведомство. Но сначала нужно письменно обратиться в свою управляющую компанию или организацию, которая нарушает ваши права. В претензии следует указать суть проблемы, ваши требования и срок устранения. Если ответа нет, то следует обратиться в Роспотребнадзор или суд.