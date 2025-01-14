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В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, куда жаловаться на шум в доме

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, куда жаловаться на шум в многоквартирном доме.

Источник: Башинформ

Если его источником являются системы вентиляции и кондиционирования, отопления, работы лифта, шум от работы холодильного оборудования встроенных и пристроенных к жилым домам объектов (торговли, сферы обслуживания, общественного питания), то жалобы рассматривает надзорное ведомство. Но сначала нужно письменно обратиться в свою управляющую компанию или организацию, которая нарушает ваши права. В претензии следует указать суть проблемы, ваши требования и срок устранения. Если ответа нет, то следует обратиться в Роспотребнадзор или суд.

За 2024 год надзорное ведомство только в Уфе рассмотрело 127 жалоб на шум, из них в 70% ситуациях превышение гигиенических нормативов подтверждается инструментальными измерениями. По выявленным случаям несоответствия уровней шума выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

А если шум вызван поведением соседей, то Роспотребнадзор не поможет, следует обратиться в полицию.