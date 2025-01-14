Мэрия Омска отреагировала на информацию о тараканах в лицее № 137

Администрация Омска отреагировала на информацию о тараканах в лицее № 137. Сообщение о том, что в образовательном учреждении есть тараканы, появилось в социальных сетях накануне, 13 января. В паблике «Омск Live» от анонимного автора размещено фото из раздевалки лицея.
«Тараканы по всей раздевалке. Там у детей вещи. Завуч сказала: “Ищите новую школу”», — говорится в сообщении.
Под постом появилось несколько комментариев от мэрии Омска. Сначала в администрации пообещали дать ответ не позднее 15 января 2025 года. Уже вечером от мэрии пришёл официальный ответ:
«В лицее № 137 проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в ноябре и декабре 2024 года. Последняя плановая обработка прошла во время зимних каникул. Администрация учреждения тщательно следит за состоянием помещений», — пояснили в мэрии.
Директору лицея дано распоряжение усилить контроль в этой части.
Лицей № 137 расположен в Омске на проспекте Комарова. Он работает с 1988 года и является одним из престижных учреждений города. В 2019 году образовательное учреждение вошло в число лучших школ Омской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
Ранее мы писали о людях, которые целенаправленно разводят дома сотни тараканов, сверчков, гусениц и жуков. Таких людей называют киперами. В теме разбиралась корреспондент omsk.aif.ru.