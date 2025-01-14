Мэрия Омска отреагировала на информацию о тараканах в лицее № 137

Администрация Омска отреагировала на информацию о тараканах в лицее № 137. Сообщение о том, что в образовательном учреждении есть тараканы, появилось в социальных сетях накануне, 13 января. В паблике «Омск Live» от анонимного автора размещено фото из раздевалки лицея.