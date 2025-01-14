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Ученики Иркутской области могут подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля

Русский язык и математика — обязательные экзамены для получения аттестата.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Выпускники школ Иркутской области до 1 февраля 2025 могут подать заявление на участие в ЕГЭ. Это также распространяется на тех, кто окончил учебное заведение ранее.

Учащимся нужно перечислить предметы, которые они планируют сдавать. Напомним, русский язык и математика — обязательные экзамены, необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании.

После 1 февраля заявление можно подать лишь при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. Для этого нужно обратиться в государственную экзаменационную комиссию региона. Главное, не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

В 2025 досрочные период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной период — с 23 мая по 23 июня, дополнительный период — с 4 по 23 сентября. Дополнительные дни, в которые участники смогут пересдать один из учебных предметов по своему выбору, — 3 и 4 июля. Что касаемо выпускников прошлых лет, то они сдают экзамены в резервные сроки основного периода ЕГЭ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вступительные экзамены для абитуриентов изменились в ИрНИТУ.