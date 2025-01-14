Ученики Иркутской области могут подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля

В 2025 досрочные период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной период — с 23 мая по 23 июня, дополнительный период — с 4 по 23 сентября. Дополнительные дни, в которые участники смогут пересдать один из учебных предметов по своему выбору, — 3 и 4 июля. Что касаемо выпускников прошлых лет, то они сдают экзамены в резервные сроки основного периода ЕГЭ.