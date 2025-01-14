Дорожные службы в Волгоградской области приготовились к работе в снегопад

При этом прогнозируются температурные колебания от −3 до +3 градусов.
А на федеральных трассах в Волгоградской области продолжают дежурить специалисты подрядчиков, ответственных за состояние дорог в зимний сезон, сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. Численность задействованной специальной техники зависит от актуальных погодных условий.
Для обеспечения безопасности на трассах дорожные службы готовы привлечь до 207 единиц спецтехники в целях ликвидации последствий непогоды. Для контроля за ситуацией в том числе используются данные спутникового метео- и видеоконтроля.
Волгоградским водителям напоминают, что при планировании поездок важно учитывать погодные условия. В пути необходимо выбирать подходящий скоростной режим, соблюдать ПДД, проявлять осторожность и не мешать работе спецтехники.