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Дорожные службы в Волгоградской области приготовились к работе в снегопад

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, 14 января в регионе возможен снег с дождем.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 759 мм рт. ст. +1°

При этом прогнозируются температурные колебания от −3 до +3 градусов.

А на федеральных трассах в Волгоградской области продолжают дежурить специалисты подрядчиков, ответственных за состояние дорог в зимний сезон, сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. Численность задействованной специальной техники зависит от актуальных погодных условий.

Для обеспечения безопасности на трассах дорожные службы готовы привлечь до 207 единиц спецтехники в целях ликвидации последствий непогоды. Для контроля за ситуацией в том числе используются данные спутникового метео- и видеоконтроля.

Волгоградским водителям напоминают, что при планировании поездок важно учитывать погодные условия. В пути необходимо выбирать подходящий скоростной режим, соблюдать ПДД, проявлять осторожность и не мешать работе спецтехники.

ЖКХ