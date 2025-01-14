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По одежке встречают: фото модных образов хабаровского сфинкса Василия

Постоянные читатели телеграм-канала «МК в Хабаровске» знают Василия как одного из штатных предсказателей погоды. Уже больше года он вместе с напарником Эриком примеряет на себя различные образы, сгенерированные нейросетью, и рассказывает хабаровчанам о температуре за окном. Сегодня в мире отмечается забавный и, конечно, неофициальный праздник — День одевания домашних питомцев. И мы предлагаем полюбоваться модными образами кота Василия. Смотрим и улыбаемся!

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Мы привыкли к тому, что коты-сфинксы имеют длинные заковыристые имена — из египетской мифологии или мира фэнтези. Заводчики любят предостерегать владельцев о сложном характере этих необычных зверей, хрупком здоровье и необходимости постоянного пребывания в тепле. И если насчет здоровья и характера можно поспорить, то необходимость теплого свитера и одеяла для сфинкса действительно очевидна.

Постоянные читатели телеграм-канала «МК в Хабаровске» знают Василия как одного из штатных предсказателей погоды. Уже больше года он вместе с напарником Эриком примеряет на себя различные образы, сгенерированные нейросетью, и рассказывает хабаровчанам о температуре за окном.

Сегодня в мире отмечается забавный и, конечно, неофициальный праздник — День одевания домашних питомцев. И мы предлагаем полюбоваться модными образами кота Василия. Смотрим и улыбаемся!

флора и фауна