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Самолет рейсом Иркутск — Усть-Кут экстренно сел в Братске из-за непогоды

В Братске лайнер приземлился в десять утра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Братска в 10:00 14 января 2025 экстренно сел самолет, летевший по маршруту Иркутск — Усть-Кут. Как сообщили КП-Иркутск в аэропорту города, экипаж принял решение уйти на запасной аэродром из-за непогоды в пункте назначения.

— Воздушное судно дозаправлено, 70 пассажиров находятся в здании аэровокзала. В случае продления времени ожидания им будут предоставлены напитки и горячий обед, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ориентировочно лайнер отправится по маршруту уже в 12:00 по местному времени.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летний водитель «Тойоты Короллы» ехал со стороны Братска и не справился с управлением. Выехал встречку, врезался в грузовик и погиб. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.