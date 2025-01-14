Самолет рейсом Иркутск — Усть-Кут экстренно сел в Братске из-за непогоды

В аэропорту Братска в 10:00 14 января 2025 экстренно сел самолет, летевший по маршруту Иркутск — Усть-Кут. Как сообщили КП-Иркутск в аэропорту города, экипаж принял решение уйти на запасной аэродром из-за непогоды в пункте назначения.