Платным парковкам тесно в центре

Кроме того, в выбранных районах начнется отслеживание парковок во дворах, где петербуржцы оставляют машины, чтобы не платить за стоянку. Также в проект включили создание островков с платной парковкой, где находятся перехватывающие стоянки и крупные транспортные узлы. Всего запустят 30 таких зон — к примеру, в Красносельском и Петродворцовом районах. Планируется, что они постепенно будут вводиться в городе с 2027 года.