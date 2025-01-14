Наступил старый Новый год

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Старый Новый год отметили жители Беларуси в ночь с 13 на 14 января.
Традиция встречать второй Новый год с 13 на 14 января сохранилась и у жителей ряда других стран. Старый Новый год хоть и не в такой мере популярен, как Новый год с 31 декабря на 1 января, но имеет свои особенности.
Такая странность новогодних праздников объясняется изменениями в летоисчислении, когда юлианский календарь «старого стиля» и григорианский календарь «нового стиля» стали отличаться на 13 дней.
Старый Новый год, в отличие от праздника с 31 декабря на 1 января, связан с народными традициями колядования, поэтому у некоторых славянских народов, в том числе в Беларуси, вечер 13 января называется «щедрым».
По сложившейся традиции на старый Новый год устраивают «щедрый» ужин — на стол ставят колбасы, мясо, сало, варят сладкую кашу. Такое щедрое угощение обусловлено еще и тем, что у православных уже закончился Рождественский пост.
Как отмечают культурологи, старый Новый год — это время колядок, когда по деревням ходили ряженые. Или, как их часто называют в Беларуси, «валачобники». Если «валачобники» приходили в дом, их в обязательном порядке нужно было щедро угостить.
«Кроме того, что им наливали чарку, еще угощали горячей наваристой грибной поливкой. В торбы им собирали колбасы, сало и настоящую колядную вкуснятину — сальтисоны», — рассказали культурологи.
Подробнее про старый Новый год читайте в обзоре Sputnik.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!