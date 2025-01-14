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Наступил старый Новый год

Это неофициальный, но любимый в Беларуси и ряде других стран праздник, который называется немного странно из-за перехода календаря на «новый стиль».
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Старый Новый год отметили жители Беларуси в ночь с 13 на 14 января.

Традиция встречать второй Новый год с 13 на 14 января сохранилась и у жителей ряда других стран. Старый Новый год хоть и не в такой мере популярен, как Новый год с 31 декабря на 1 января, но имеет свои особенности.

Такая странность новогодних праздников объясняется изменениями в летоисчислении, когда юлианский календарь «старого стиля» и григорианский календарь «нового стиля» стали отличаться на 13 дней.

Старый Новый год, в отличие от праздника с 31 декабря на 1 января, связан с народными традициями колядования, поэтому у некоторых славянских народов, в том числе в Беларуси, вечер 13 января называется «щедрым».

По сложившейся традиции на старый Новый год устраивают «щедрый» ужин — на стол ставят колбасы, мясо, сало, варят сладкую кашу. Такое щедрое угощение обусловлено еще и тем, что у православных уже закончился Рождественский пост.

Как отмечают культурологи, старый Новый год — это время колядок, когда по деревням ходили ряженые. Или, как их часто называют в Беларуси, «валачобники». Если «валачобники» приходили в дом, их в обязательном порядке нужно было щедро угостить.

«Кроме того, что им наливали чарку, еще угощали горячей наваристой грибной поливкой. В торбы им собирали колбасы, сало и настоящую колядную вкуснятину — сальтисоны», — рассказали культурологи.

Подробнее про старый Новый год читайте в обзоре Sputnik.

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