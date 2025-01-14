Прогноз погоды на 13 января: туман в 12 регионах Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», 13 января в Казахстане сохранится переменная облачность. В 12 регионах прогнозируется туман, осадки в большинстве областей не ожидаются.
В Астане — переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Ночью температура опустится до −16…-18°C, днём составит −8…-10°C.
В Алматы также переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер до 5 м/с. Температура ночью −6…-8°C, днём 0…+2°C.
В Шымкенте — без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура ночью −3…-5°C, днём +10…+12°C.
На западе страны:
Актау: переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 м/с, температура ночью −10…-12°C, днём +3…+5°C. Актобе: переменная облачность, без осадков, ветер 1−6 м/с, температура ночью −9…-11°C, днём −2…-4°C. Атырау: переменная облачность, местами туман, ветер 2−7 м/с, температура ночью −2…-4°C, днём −2…+4°C.
В центре и на севере:
Караганда: переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 м/с, температура ночью −12…-14°C, днём −3…-5°C. Кокшетау: переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 м/с, температура ночью −10…-12°C, днём −5…-7°C. Костанай: туман, переменная облачность, ветер 2−7 м/с, температура ночью −10…-12°C, днём −5…-7°C. Павлодар: переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 м/с, температура ночью −11…-13°C, днём −6…-8°C.
На востоке:
Семей: переменная облачность, без осадков, ветер 1−6 м/с, температура ночью −16…-18°C, днём −7…-9°C. Усть-Каменогорск: малооблачно, без осадков, ветер 1−6 м/с, температура ночью −17…-19°C, днём −8…-10°C.
На юге:
Тараз: переменная облачность, местами туман, ветер 9−14 м/с, температура ночью −5…-7°C, днём +5…+7°C. Туркестан: небольшая облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с, температура ночью −4…-6°C, днём +8…+10°C.
Туманные условия требуют повышенного внимания водителей. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.