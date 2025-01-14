Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омских электропоездах запустили проект с историей родного края

Теперь омичи смогут услышать интересные факты о традициях региона и известных личностях.

Источник: РЖД

На омских железных дорогах начинают новую инициативу — в электропоездах и зале ожидания на вокзале Омск — Пассажирский установлены QR-коды, через которые пассажиры могут получить доступ к аудиогиду «Малая Родина: из окна вагона».

Этот проект направлен на то, чтобы пассажиры могли углубиться в историю и культуру Омской области. С помощью аудиогидов они смогут услышать интересные факты о традициях региона и известных личностях, оставивших след в истории.

Создание серии «Малая Родина: из окна вагона» стало возможным благодаря совместной работе железнодорожников и учащихся образовательного учреждения «РЖД лицей № 8». Теперь путешественники смогут не только наслаждаться поездкой, но и расширять свои знания о родном крае, слушая увлекательные истории прямо из окна вагона.

история