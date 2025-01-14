В Омских электропоездах запустили проект с историей родного края

На омских железных дорогах начинают новую инициативу — в электропоездах и зале ожидания на вокзале Омск — Пассажирский установлены QR-коды, через которые пассажиры могут получить доступ к аудиогиду «Малая Родина: из окна вагона».
Этот проект направлен на то, чтобы пассажиры могли углубиться в историю и культуру Омской области. С помощью аудиогидов они смогут услышать интересные факты о традициях региона и известных личностях, оставивших след в истории.
Создание серии «Малая Родина: из окна вагона» стало возможным благодаря совместной работе железнодорожников и учащихся образовательного учреждения «РЖД лицей № 8». Теперь путешественники смогут не только наслаждаться поездкой, но и расширять свои знания о родном крае, слушая увлекательные истории прямо из окна вагона.