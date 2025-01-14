До 21634 рублей вырос прожиточный минимум на душу населения в Хабаровском крае

С 1 января 2025 года прожиточный минимум в Хабаровском крае увеличился и составляет на душу населения 21634 рубля, для трудоспособных граждан — 23581 рубль, для пенсионеров — 18605 рублей, для детей — 22953 рубля, сообщает ИА AmurMedia.
Прожиточный минимум в России вырос на 14,8%. В целом по стране на душу населения он составляет 17733 рубля, для трудоспособного населения — 19329 рублей, для детей — 17201 рубль, для пенсионеров — 15250 рублей. По регионам и группам населения сумма может быть другой.
«Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости при назначении мер соцподдержки. А еще на основе прожиточного минимума устанавливаются размеры единого пособия, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям, выплат по отдельным направлениям социального контракта и ряда других мер социальной поддержки», — прокомментировали в Минтруде России.
Прожиточный минимум назначает правительство, а предложения вносит Минтруд согласно утвержденной методике расчета. Ранее прожиточный минимум вычисляли на основе набора потребительской корзины. Сейчас он зависит от среднедушевой медианной зарплаты, которую определяют на федеральном и региональном уровнях.