До 21634 рублей вырос прожиточный минимум на душу населения в Хабаровском крае

Прожиточный минимум в России вырос на 14,8%. В целом по стране на душу населения он составляет 17733 рубля, для трудоспособного населения — 19329 рублей, для детей — 17201 рубль, для пенсионеров — 15250 рублей. По регионам и группам населения сумма может быть другой.