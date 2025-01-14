Хабаровским школьникам будут рассказывать о мошенниках

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой, школьникам нужно знать об уловках мошенников, которые они обычно используют, чтобы обмануть или запугать людей, а также о том, какую информацию нельзя сообщать о себе по телефону.