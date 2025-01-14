Хабаровским школьникам будут рассказывать о мошенниках

Школьникам Хабаровского края, как и всех других регионов России, будут рассказывать о мошенниках на уроках ОБЖ. Такие знания помогут детям избежать воздействия со стороны преступников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой, школьникам нужно знать об уловках мошенников, которые они обычно используют, чтобы обмануть или запугать людей, а также о том, какую информацию нельзя сообщать о себе по телефону.
Кроме того, детям нужно знать о том, что после подозрительного звонка можно перезвонить по проверенным номерам туда, откуда якобы позвонил звонок, чтобы удостовериться, что информация была ложной. Такие знания, по мнению депутата, помогут обезопасить детей.
— Очень важно, чтобы мы им давали информацию, которая востребована в тот период времени, в той жизни, в которой они живут, — отметила Яна Лантратова.