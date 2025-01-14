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До Челябинской области на фоне скачков температуры доберутся снегопады

Тёплые для января дни и морозные ночи, до −22 градусов, задержатся в Челябинской области ещё на несколько суток. Но теперь в части региона к ним добавятся ещё и снегопады. Чего ждать от погоды во вторник, 14 января, и в ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 64% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Pchela.News

Днём во вторник после ночных −22 вновь потеплеет до −2…-7, местами пройдёт снег, порой мокрый, но большую часть дня будет стоять переменная облачность. Южный и юго-западный ветер несильный, но вполне ощутимый, с порывами до 12 метров в секунду. Следующие двое суток местам продолжатся снегопады. По ночам в низинах до −18, на остальной территории — до −7…-13, днём стабильно 3−8 градусов ниже ноля.

В Челябинске небольшой снег пройдёт во вторник и четверг. Две ближайшие ночи — 10−12 градусов мороза, днём до четверга включительно — от −3 до −7. По данным «Яндекс. Погоды», 30-градусных морозов на этой неделе по-прежнему можно не ждать.