До Челябинской области на фоне скачков температуры доберутся снегопады

Днём во вторник после ночных −22 вновь потеплеет до −2…-7, местами пройдёт снег, порой мокрый, но большую часть дня будет стоять переменная облачность. Южный и юго-западный ветер несильный, но вполне ощутимый, с порывами до 12 метров в секунду. Следующие двое суток местам продолжатся снегопады. По ночам в низинах до −18, на остальной территории — до −7…-13, днём стабильно 3−8 градусов ниже ноля.
В Челябинске небольшой снег пройдёт во вторник и четверг. Две ближайшие ночи — 10−12 градусов мороза, днём до четверга включительно — от −3 до −7. По данным «Яндекс. Погоды», 30-градусных морозов на этой неделе по-прежнему можно не ждать.