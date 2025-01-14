До Челябинской области на фоне скачков температуры доберутся снегопады

Тёплые для января дни и морозные ночи, до −22 градусов, задержатся в Челябинской области ещё на несколько суток. Но теперь в части региона к ним добавятся ещё и снегопады. Чего ждать от погоды во вторник, 14 января, и в ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.