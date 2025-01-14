Омская область готовится к весеннему поводку

В 2024 году аномальный паводок в регионе удивил даже спасателей. В последний раз нечто подобное происходило в мае 1941 года.
В наибольшей мере пострадали жители северных территорий, где ввели режим ЧС федерального уровня. Только в Усть-Ишимском районе было затоплено около 650 домов и более тысячи участков. В безопасные места эвакуировали свыше двух тысяч жителей.
Ущерб от паводка эксперты оценили в три миллиарда рублей. Восстановление инфраструктуры, включая школы и жилой фонд, началось сразу, как только схлынула вода, и продолжается до сих пор. Готовность к зиме пострадавших территорий обеспечена благодаря эффективному сотрудничеству с МЧС. Все жители, имеющие право на денежные компенсации, получили их в полном объеме. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Несмотря на то, что подобные катаклизмы случаются редко, власти решили не расслабляться. В настоящее время определены зоны потенциального затопления, разработан план эвакуации жителей. Утвержден алгоритм противопаводковых мероприятий на 2025 год, включающий как плановые превентивные мероприятия, так и оперативные действия при ухудшении обстановки.
Активно участвует в процессе муниципальное руководство. В частности, значительно улучшена дренажная система в Русско-Полянском районе: проложены водопропускные трубы, углублены кюветы, поднят дорожный профиль. Поднята объездная дорога, сооружены рвы и защитные валы вокруг нескольких населенных пунктов в Одесском районе. Это поможет минимизировать последствия, если ситуация повторится, полагают специалисты.