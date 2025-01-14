Омская область готовится к весеннему поводку

Ущерб от паводка эксперты оценили в три миллиарда рублей. Восстановление инфраструктуры, включая школы и жилой фонд, началось сразу, как только схлынула вода, и продолжается до сих пор. Готовность к зиме пострадавших территорий обеспечена благодаря эффективному сотрудничеству с МЧС. Все жители, имеющие право на денежные компенсации, получили их в полном объеме. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.