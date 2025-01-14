Салюта не будет: в Челябинской области поймали трех нелегальных торговцев пиротехникой

В Копейске полицейские обнаружили три случая незаконной торговли пиротехникой. Изъяли 870 ракет и петард.
— Деятельность предпринимателей прекращена, а в отношении продавцов составлены административные протоколы об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские вместе с сотрудниками МЧС продолжают проверять торговые точки. У продавцов фейерверков требуют документы на товар, сверяют сроки годности ракет, поскольку использовать нелегальную и просроченную пиротехнику опасно.