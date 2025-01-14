Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Салюта не будет: в Челябинской области поймали трех нелегальных торговцев пиротехникой

В Копейске полицейские закрыли три нелегальных пункта продажи пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

В Копейске полицейские обнаружили три случая незаконной торговли пиротехникой. Изъяли 870 ракет и петард.

— Деятельность предпринимателей прекращена, а в отношении продавцов составлены административные протоколы об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские вместе с сотрудниками МЧС продолжают проверять торговые точки. У продавцов фейерверков требуют документы на товар, сверяют сроки годности ракет, поскольку использовать нелегальную и просроченную пиротехнику опасно.

МЧС