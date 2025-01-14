На предприятии в Омской области более 100 работникам не выплачивалась зарплата

Люди пожаловались в районную прокуратуру. Надзорный орган провел проверку. В итоге, как сообщили в прокуратуре Омской области, зарплата работникам была выплачена в полном объеме. Директора ЗАО «Кутузовское» привлекли к административной ответственности по статье «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» КоАП РФ.