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На предприятии в Омской области более 100 работникам не выплачивалась зарплата

Руководитель организации привлечен к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Шербакульском районе Омской области 115 работникам селхозпредприятия не выплачивалась вовремя зарплата. Задолженность ЗАО «Кутузовское» перед своими сотрудниками составила около четырех млн рублей.

Люди пожаловались в районную прокуратуру. Надзорный орган провел проверку. В итоге, как сообщили в прокуратуре Омской области, зарплата работникам была выплачена в полном объеме. Директора ЗАО «Кутузовское» привлекли к административной ответственности по статье «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» КоАП РФ.