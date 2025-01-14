В Омске популярный троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

Ранее сообщалось, что после окончания ремонта дороги на бульваре Архитекторов на омском Левобережье планируется запуск новых троллейбусных маршрутах. В рамках программы ремонта предусмотрена установка необходимых сетей и инфраструктуры. Подробности — в материале ниже.