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В Омске популярный троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

Такое решение было принято из-за большого спроса среди местных жителей.

Источник: Om1 Омск

О продлении троллейбусного маршрута № 8 сообщил директор дептранса Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш». Сейчас транспорт соединяет Нефтяники (остановка «Ермак») и улицу Гашека в Московке. Решение продлить маршрут было принято из-за большого спроса среди жителей Лукьяновки.

По словам Кормильца, перед запуском маршрута необходимо обустроить конечную остановку для водителей и кондукторов. На разворотной площадке планируется создать условия для комфортного отдыха и работы персонала.

Ранее сообщалось, что после окончания ремонта дороги на бульваре Архитекторов на омском Левобережье планируется запуск новых троллейбусных маршрутах. В рамках программы ремонта предусмотрена установка необходимых сетей и инфраструктуры. Подробности — в материале ниже.