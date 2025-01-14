В Омске популярный троллейбусный маршрут продлят до Лукьяновки

О продлении троллейбусного маршрута № 8 сообщил директор дептранса Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш». Сейчас транспорт соединяет Нефтяники (остановка «Ермак») и улицу Гашека в Московке. Решение продлить маршрут было принято из-за большого спроса среди жителей Лукьяновки.
По словам Кормильца, перед запуском маршрута необходимо обустроить конечную остановку для водителей и кондукторов. На разворотной площадке планируется создать условия для комфортного отдыха и работы персонала.
Ранее сообщалось, что после окончания ремонта дороги на бульваре Архитекторов на омском Левобережье планируется запуск новых троллейбусных маршрутах. В рамках программы ремонта предусмотрена установка необходимых сетей и инфраструктуры. Подробности — в материале ниже.