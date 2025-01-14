На набережной реки Белой в Уфе в этом году может не быть купели на Крещение

«По предварительным прогнозам, сейчас температурный фон на ближайшие дни не позволяет построить здесь купель, так как лед находится под водой, — сообщили в администрации района Уфы. — Если температура воздуха не опустится ниже −20 градусов в ближайшее время, жителям придется выбирать другие места, чтобы окунуться в ночь на Крещение».