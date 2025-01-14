На набережной реки Белой в Уфе в этом году может не быть купели на Крещение

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов совместно с Управлением гражданской защиты провел выездное совещание, чтобы проверить, достаточна ли толщина ледяной корки на поверхности реки.
«По предварительным прогнозам, сейчас температурный фон на ближайшие дни не позволяет построить здесь купель, так как лед находится под водой, — сообщили в администрации района Уфы. — Если температура воздуха не опустится ниже −20 градусов в ближайшее время, жителям придется выбирать другие места, чтобы окунуться в ночь на Крещение».