Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На набережной реки Белой в Уфе в этом году может не быть купели на Крещение

В этом году на набережной реки Белой в Уфе может не быть крещенской купели из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщила администрация Кировского района столицы Башкирии.

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов совместно с Управлением гражданской защиты провел выездное совещание, чтобы проверить, достаточна ли толщина ледяной корки на поверхности реки.

«По предварительным прогнозам, сейчас температурный фон на ближайшие дни не позволяет построить здесь купель, так как лед находится под водой, — сообщили в администрации района Уфы. — Если температура воздуха не опустится ниже −20 градусов в ближайшее время, жителям придется выбирать другие места, чтобы окунуться в ночь на Крещение».