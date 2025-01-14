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На дорогах Башкирии на борьбу со снегом вышли 866 единиц техники

В Башкирии дорожные службы круглосуточно работают на трассах и магистралях.

Источник: Пресс-служба минтранса РБ

На очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки, 13 января, вышли 866 единиц спецтехники, сообщает региональный минтранс. Из них не федеральных дорогах задействованы 176 единиц, на региональных — 442 единицы, в Уфе — 248 единиц снегоуборочных машин. Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.

Телефоны диспетчерских служб:

ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или +7 (917) 046−79−53.

ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или +7 (927) 955−11−00.

АО «Башкиравтодор»: 8 (347) 262−52−00 или +7 (927) 950−59−59.

ГКУ РБ ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.

ЖКХ