На дорогах Башкирии на борьбу со снегом вышли 866 единиц техники

На очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки, 13 января, вышли 866 единиц спецтехники, сообщает региональный минтранс. Из них не федеральных дорогах задействованы 176 единиц, на региональных — 442 единицы, в Уфе — 248 единиц снегоуборочных машин. Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.
Телефоны диспетчерских служб:
ФКУ Упрдор «Приуралье»: 8 (347)286−07−18 или
ГКУ УДХ РБ: 8 (347)224−72−99 или
АО «Башкиравтодор»:
ГКУ РБ ЦОДД: 8 (347)222−20−25 или +7 (927)935−62−66.