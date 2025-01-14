На дорогах Башкирии на борьбу со снегом вышли 866 единиц техники

На очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки, 13 января, вышли 866 единиц спецтехники, сообщает региональный минтранс. Из них не федеральных дорогах задействованы 176 единиц, на региональных — 442 единицы, в Уфе — 248 единиц снегоуборочных машин. Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали порядка 3 тысяч тонн специальных материалов.