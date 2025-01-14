Стоимость проезда по маршруту № 74 вырастет в Иркутске с 10 февраля

Тариф на проезд по муниципальному маршруту № 74 изменится в Иркутске с 10 февраля 2025. Стоимость одной поездки составит 35 рублей до восьми часов вечера и 40 рублей после. Об этом администрации города сообщил перевозчик.
Напомним, автобус едет по маршруту "микрорайон Первомайский (Башня) — микрорайон Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский (Башня).
Важно, что коммерческие перевозчики вправе самостоятельно повышать цены, однако перед этим обязаны направить соответствующие документы в администрацию города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, до 20:00 30 июня 2025 ограничат движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске на участке от дома № 46 до дома № 26. Там будут идти работы по восстановлению напорных трубопроводов от канализационно-насосной станции 20а до очистных правого берега.