Стоимость проезда по маршруту № 74 вырастет в Иркутске с 10 февраля

Ранее КП-Иркутск сообщала, до 20:00 30 июня 2025 ограничат движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске на участке от дома № 46 до дома № 26. Там будут идти работы по восстановлению напорных трубопроводов от канализационно-насосной станции 20а до очистных правого берега.