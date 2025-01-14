МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине. Подробности озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что жительница Минска в своем аккаунте в соцсети возмутилась тем, что в одном из магазинов ей отказали в примерке нижнего белья, ссылаясь на законодательство. По словам женщины, ей было сказано, что, несмотря на дорогую стоимость нижнего белья, примерка на голое тело запрещена, так как это противоречит правилам гигиены. Кроме того, это недопустимо по закону.
«Девушке предложили попросту приложить трусики к своим или же измерить их объем — она в итоге принципиально отказалась от покупки», — сказано в сообщении.
В ведомстве обратили внимание на то, что в законодательстве Беларуси нет запрета, касающегося примерки нижнего белья, чулочно-носочных изделий, как и любых других видов изделий. Уточняется, что порядок и условия примерки не установлены в законодательстве.
В МАРТ сообщили, что продавец может самостоятельно установить порядок продажи товаров, в том числе ограничить примерку нижнего белья, чулочно-носочных изделий. Согласно пункту 2 статьи 10 закона «О защите прав потребителей», продавец (изготовитель) должен оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара.
Также говорится, что, согласно с пунктом 56 постановления белорусского правительства № 703 от 22 июля 2014 года, продавец обязан обеспечить покупателям трикотажной, швейной одежды, а также обуви, головных уборов, меховых товаров условия для их примерки. Для того, чтобы предотвратить конфликтные ситуации с покупателями, в МАРТ посоветовали порядок и условия примерки, включая ограничения, утверждать локальным нормативным актом, в доступных формах и месте доводить информацию до потребителей.
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Тем временем МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.
Кроме того, МАРТ Беларуси сказал, что делать при разнице стоимости товара на ценнике и кассе.