МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине

Сообщается, что жительница Минска в своем аккаунте в соцсети возмутилась тем, что в одном из магазинов ей отказали в примерке нижнего белья, ссылаясь на законодательство. По словам женщины, ей было сказано, что, несмотря на дорогую стоимость нижнего белья, примерка на голое тело запрещена, так как это противоречит правилам гигиены. Кроме того, это недопустимо по закону.