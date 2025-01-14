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Ушел из жизни выдающийся омский врач и ветеран ВОВ

В Омске простятся со Львом Александровичем Барковым.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об утрате. Ушел из жизни выдающийся омский врач, ветеран Великой Отечественной войны Лев Александрович Барков.

Барков — выпускник Омского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, профессор. После окончания вуза возглавлял Тюкалинскую ЦРБ, с 1975 по 1995 год — кафедру патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута.

Лев Барков участвовал в Великой Отечественной войне, награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Прощание с ветераном состоится завтра, 15 января, с 12 до 13 часов по адресу Партизанская, 20.