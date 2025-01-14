ГАИ за сутки задержала в столице Башкирии нескольких нетрезвых водителей

— Задержаны два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, семь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, семь — без водительского удостоверения, из них — один несовершеннолетний, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.