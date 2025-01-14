В Пермском крае вновь растет заболеваемость ОРВИ

В Пермском крае вновь зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю, с 6 по 12 января, количество заболевших увеличилось на 40%. Это следует из данных управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В период с 06 по 12 января 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 8184 случая ОРВИ и гриппа, что на 40% выше, чем в первых числах января. В период с 30 декабря по 5 января было выявлено 5826 случаев заражения респираторными инфекциями.
«По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные находки вируса гриппа», — добавили в региональном управлении.