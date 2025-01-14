В Пермском крае вновь растет заболеваемость ОРВИ

В период с 06 по 12 января 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 8184 случая ОРВИ и гриппа, что на 40% выше, чем в первых числах января. В период с 30 декабря по 5 января было выявлено 5826 случаев заражения респираторными инфекциями.