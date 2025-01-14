В Башкирии предупредили, как правильно заходить в купель

«До самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать в первую очередь. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав пробежку или разминку. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье. При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте», — обратились к горожанам в мэрии Стерлитамака.