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На крещенские купания в Екатеринбурге введут ограничения

В Екатеринбурге из-за теплой погоды будут введены ограничения во время крещенских купаний.

Источник: Reuters

Об этом было заявлено на оргкомитете, который провел замглавы Сергей Плахотин.

На данный момент толщина льда на водных объектах Екатеринбурга составляет 35−37 сантиметров. Лед хрупкий и неоднородный.

«Поэтому городские власти еще раз призывают екатеринбуржцев ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями и не устраивать проруби самостоятельно», — отметили в администрации Екатеринбурга.

Опасным может быть выход на лед. Поэтому будут введены ограничения — на лед одновременно могут выйти не более 15 человек.

На данный момент подано 7 заявок на оборудование мест купания.

«МК-Урал» ранее писал, что свыше 22 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Свердловской области в 2024 году.

В период проведения мероприятий происшествий не произошло. На месте купелей дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики. Безопасность обеспечивали более 700 человек, среди них 230 сотрудников МЧС.

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