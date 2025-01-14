На крещенские купания в Екатеринбурге введут ограничения

Об этом было заявлено на оргкомитете, который провел замглавы Сергей Плахотин.
На данный момент толщина льда на водных объектах Екатеринбурга составляет 35−37 сантиметров. Лед хрупкий и неоднородный.
«Поэтому городские власти еще раз призывают екатеринбуржцев ни в коем случае не пользоваться нелегальными купелями и не устраивать проруби самостоятельно», — отметили в администрации Екатеринбурга.
Опасным может быть выход на лед. Поэтому будут введены ограничения — на лед одновременно могут выйти не более 15 человек.
На данный момент подано 7 заявок на оборудование мест купания.
«МК-Урал» ранее писал, что свыше 22 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях на территории Свердловской области в 2024 году.
В период проведения мероприятий происшествий не произошло. На месте купелей дежурили спасатели, сотрудники полиции и медики. Безопасность обеспечивали более 700 человек, среди них 230 сотрудников МЧС.