Общественный транспорт Перми отстал от графика из-за 8-балльных пробок

В это же время в других пермских каналах жители города начали публиковать сообщения о своих наблюдениях за ситуацией на дорогах. Как рассказали очевидцы в канале «Плохие новости Пермь», пермяки также не могли попасть в автобусы и были вынуждены толпиться на остановках. Одну из таких ситуаций заметили на остановке «Улица Самолётная». «Очереди к автобусу сегодня утром на Самолётной», — рассказали пермяки в публикации.