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Общественный транспорт Перми отстал от графика из-за 8-балльных пробок

Люди выстроились в очереди, чтобы сесть в автобус.

Источник: Freepik

Отставание общественного транспорта от графика из-за 8-балльных пробок случилось в Перми утром 14 января, сообщает департамент транспорта города.

О проблеме, которая возникла из-за дорожных заторов на улицах города, стало известно из телеграм-канала ведомства. В 8:33 часов утра дептранс опубликовал сообщение о том, что из-за пробок в 8 баллов автобусы и трамваи начали выбиваться из графика.

«8 баллов пробки. Отставание маршрутов в среднем 15 минут», — рассказали в департаменте транспорта Перми.

В это же время в других пермских каналах жители города начали публиковать сообщения о своих наблюдениях за ситуацией на дорогах. Как рассказали очевидцы в канале «Плохие новости Пермь», пермяки также не могли попасть в автобусы и были вынуждены толпиться на остановках. Одну из таких ситуаций заметили на остановке «Улица Самолётная». «Очереди к автобусу сегодня утром на Самолётной», — рассказали пермяки в публикации.

На снимке жители столпились возле автобуса в ожидании возможности попасть в него. В это же время типичные для города заторы вновь образовались на улице Малкова и шоссе Космонавтов.

Напомним, накануне сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяки застряли в утренней пробке на пути в центр города. Заторы начали возникать в разных концах города из-за дорожных аварий. Некоторые пробки растянулись на 3−4 километра.