Во Владивостоке продлили период запрета выхода на лед

В столице Приморья изменили сроки запрета выхода на лед. По информации пресс-службы администрации Владивостока, их продлили до конца февраля, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделились в мэрии, период запрета выхода на лед в открытой части Амурского и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива продлили до 27 февраля. К изменениям привели несколько причин:
«Во-первых, нет устойчивых низких температур воздуха для образования льда. Вторая причина — ветер, который ломает лед и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого. В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или в ЕДДС города по телефону 8−423−222−23−33».
В мэрии добавили, что в закрытых бухтах, а также на замерзших реках и озерах выход на лед разрешен при соблюдении правил безопасности.