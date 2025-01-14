Во Владивостоке продлили период запрета выхода на лед

«Во-первых, нет устойчивых низких температур воздуха для образования льда. Вторая причина — ветер, который ломает лед и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого. В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или в ЕДДС города по телефону 8−423−222−23−33».