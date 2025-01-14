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Во Владивостоке продлили период запрета выхода на лед

Запрет выхода на лед в открытой части Амурского залива во Владивостоке продлили до 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья изменили сроки запрета выхода на лед. По информации пресс-службы администрации Владивостока, их продлили до конца февраля, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как поделились в мэрии, период запрета выхода на лед в открытой части Амурского и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива продлили до 27 февраля. К изменениям привели несколько причин:

«Во-первых, нет устойчивых низких температур воздуха для образования льда. Вторая причина — ветер, который ломает лед и выносит льдины в открытую часть залива Петра Великого. В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или в ЕДДС города по телефону 8−423−222−23−33».

В мэрии добавили, что в закрытых бухтах, а также на замерзших реках и озерах выход на лед разрешен при соблюдении правил безопасности.

МЧС