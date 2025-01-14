Волгоградские студенты-медики могут пройти практику в Роспотребнадзоре

Как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, входе обучения студенты имеют возможность пройти производственную практику в структурных подразделениях ведомства.
По окончании обучения студент получает квалификацию «врач по общей гигиене, по эпидемиологии» с возможностью работы в области профилактической медицины — гигиенистом, эпидемиологом.
Кроме того, выпускникам гарантируется трудоустройство в региональном управлении Роспотребнадзора с обязательством прохождения федеральной государственной гражданской службы.