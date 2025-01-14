Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские студенты-медики могут пройти практику в Роспотребнадзоре

Надзорный орган ежегодно заключает договоры о целевом обучении для поступления в медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» за счет ассигнований федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, входе обучения студенты имеют возможность пройти производственную практику в структурных подразделениях ведомства.

По окончании обучения студент получает квалификацию «врач по общей гигиене, по эпидемиологии» с возможностью работы в области профилактической медицины — гигиенистом, эпидемиологом.

Кроме того, выпускникам гарантируется трудоустройство в региональном управлении Роспотребнадзора с обязательством прохождения федеральной государственной гражданской службы.

образование