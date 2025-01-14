В зоопарке Перми завершилась акция по сбору новогодних деревьев

В Пермском зоопарке завершили акцию по сбору новогодних деревьев. В этом году вторую жизнь получили более 500 елей, пихт и сосен. Об этом сообщают представители зверинца.
Дары, которые приносили пермяки, стали отличными декоративными украшениями и элементами обогащения среды обитания в вольерах. Так, многие животные пермского зоопарка смогли получить в новогодний подарок главный символ праздника.
«Выражаем благодарность всем организациям, поддержавшим нашу инициативу», — подписали пост в социальных сетях представители зверинца.
Ранее «Комсомолка» писала, что белому медведю из Перми, который сейчас проживает в Москве, на Новый год подарили большую коробку со вкусностями. В подарок вошли: рыба, тыква, свекла, а также целый ледяной торт.