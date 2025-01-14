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В зоопарке Перми завершилась акция по сбору новогодних деревьев

В этом году вторую жизнь получили более 500 елей, пихт и сосен.

Источник: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке завершили акцию по сбору новогодних деревьев. В этом году вторую жизнь получили более 500 елей, пихт и сосен. Об этом сообщают представители зверинца.

Дары, которые приносили пермяки, стали отличными декоративными украшениями и элементами обогащения среды обитания в вольерах. Так, многие животные пермского зоопарка смогли получить в новогодний подарок главный символ праздника.

«Выражаем благодарность всем организациям, поддержавшим нашу инициативу», — подписали пост в социальных сетях представители зверинца.

Ранее «Комсомолка» писала, что белому медведю из Перми, который сейчас проживает в Москве, на Новый год подарили большую коробку со вкусностями. В подарок вошли: рыба, тыква, свекла, а также целый ледяной торт.

флора и фауна