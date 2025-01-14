Волгоградцам рассказали, от чего развивается рак толстой кишки

На развитие колоректального рака влияют такие факторы, как чрезмерное употребление алкогольных напитков (особенно на фоне ожирения), красного мяса (говядины, свинины, баранины), а также жиров и углеводов, курение. Немалую роль в этом играет еще и наследственность.