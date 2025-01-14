Волгоградцам рассказали, от чего развивается рак толстой кишки

По данным регуправления Роспотребнадзора, в Волгоградской области в 2023 году было зафиксировано 1111 случаев колоректального рака, что составило 45 случаев на 100 тыс. населения.
На развитие колоректального рака влияют такие факторы, как чрезмерное употребление алкогольных напитков (особенно на фоне ожирения), красного мяса (говядины, свинины, баранины), а также жиров и углеводов, курение. Немалую роль в этом играет еще и наследственность.
А вот снизить риск развития опасного заболевания может диета с высоким содержанием клетчатки, употребление витамина D и кальция, а также фолиевой кислоты, витаминов А, С, Е, физическая активность, регулярные медицинские осмотры.
Если вы попадаете в группу риска, посещать врача и проходить обследования вам следует ежегодно. Если заболевание диагностировано на ранней стадии, то своевременное хирургическое лечение увеличивает шансы пациентов на выживание.