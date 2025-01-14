В омскую Лукьяновку будет ходить троллейбус

До отдаленного омского микрорайона «поселок Лукьяновка» будет ходить троллейбус. До этой конечной точки по просьбам омичей решено продлить ныне действующий маршрут № 8. Сейчас он следует от улицы Гашека до поселка «Ермак».
О планах по продлению маршрута в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец. По его словам, чтобы планы стали явью, в Лукьяновке необходимо оборудовать разворотную площадку и создать там комфортные бытовые условия для отдыха водителей и кондукторов.
Также Вадим Кормилец сообщил о планах мэрии по развитию троллейбусной сети Левобережья. Новые троллейбусные маршруты, которые свяжут Левый берег с городком Нефтяников, Юбилейным поселком, центром города, улицей 10 лет Октября и железнодорожным вокзалом, запустят после завершения реконструкции бульвара Архитекторов. Как мы писали ранее, срок окончания работ продлен до сентября наступившего года.