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В омскую Лукьяновку будет ходить троллейбус

До Лукьяновки продлят маршрут троллейбуса № 8.

Источник: Комсомольская правда

До отдаленного омского микрорайона «поселок Лукьяновка» будет ходить троллейбус. До этой конечной точки по просьбам омичей решено продлить ныне действующий маршрут № 8. Сейчас он следует от улицы Гашека до поселка «Ермак».

О планах по продлению маршрута в эфире ГТРК «Иртыш» рассказал директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец. По его словам, чтобы планы стали явью, в Лукьяновке необходимо оборудовать разворотную площадку и создать там комфортные бытовые условия для отдыха водителей и кондукторов.

Также Вадим Кормилец сообщил о планах мэрии по развитию троллейбусной сети Левобережья. Новые троллейбусные маршруты, которые свяжут Левый берег с городком Нефтяников, Юбилейным поселком, центром города, улицей 10 лет Октября и железнодорожным вокзалом, запустят после завершения реконструкции бульвара Архитекторов. Как мы писали ранее, срок окончания работ продлен до сентября наступившего года.