В омскую Лукьяновку будет ходить троллейбус

Также Вадим Кормилец сообщил о планах мэрии по развитию троллейбусной сети Левобережья. Новые троллейбусные маршруты, которые свяжут Левый берег с городком Нефтяников, Юбилейным поселком, центром города, улицей 10 лет Октября и железнодорожным вокзалом, запустят после завершения реконструкции бульвара Архитекторов. Как мы писали ранее, срок окончания работ продлен до сентября наступившего года.