Популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси

В сообщении говорится, что при проверке данной книги сказок пробел между словами составил 1,80 мм, а фактический кегль основного шрифта был 6,016 мм. В ведомстве обратили внимание на то, что для изданий, которая предназначена для детей дошкольного возраста, а также младшего школьного возраста, пробел между словами должен быть равен кеглю шрифта. Сказки запретили ввозить и продавать в Беларуси.