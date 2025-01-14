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Популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси

Госстандарт запретил продавать сказки Пушкина в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запретом оказалось литературно-художественного издания торговой марки «Умка» серии «Золотая классика» — Александр Сергеевич Пушкин «Сказки», предназначенные для детей младшего школьного возраста. Данная книга была отпечатана на Смоленском полиграфическом комбинате в филиале издательства «Высшая школа».

В сообщении говорится, что при проверке данной книги сказок пробел между словами составил 1,80 мм, а фактический кегль основного шрифта был 6,016 мм. В ведомстве обратили внимание на то, что для изданий, которая предназначена для детей дошкольного возраста, а также младшего школьного возраста, пробел между словами должен быть равен кеглю шрифта. Сказки запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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