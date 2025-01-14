Благоприятный фонд

Любая серьезная выставка — это не просто «привезли и показали». За кулисами — обширная научная работа, в результате которой иногда удается узнать немало нового. В феврале в Центре изучения конструктивизма «Зотов» откроется выставка произведений Михаила Матюшина и Елены Гуро, двух выдающихся фигур русского авангарда, и в процессе ее подготовки кураторам даже в музейных собраниях удалось обнаружить вещи, которые прежде не были известны — например, один из пейзажей Гуро всегда демонстрировался как односторонний, а на обороте холста оказалось не менее прекрасное изображение; еще один предмет числился во вспомогательном фонде и в принципе не воспринимался как произведение искусства, но оказался очень интересной скульптурой Матюшина. Ну, а целый ряд листов из архивов получили уточненные атрибуции и впервые предстанут перед зрителями.