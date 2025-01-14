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В День российской печати отметили лучших волгоградских журналистов

Торжественное мероприятие прошло накануне в музее «Россия. Моя история».

В минувший понедельник, 13 января, состоялось торжественное награждение лучших сотрудников СМИ Волгоградской области. Почетными грамотами и благодарностями от главы региона Андрея Бочарова были награждены телеоператоры, главные редакторы, обозреватели, корреспонденты, фотографы, дизайнеры, продюсеры и корректоры средств массовой информации.

Также наградами были отмечены сотрудники ИД «Волгоградская правда»: технический редактор Наталья Винокурова, военкор Юрий Бородин и обозреватель Диана Зеленская.

Кроме того, в мероприятии в режиме телемоста принимали участие главы муниципальных районов Волгоградской области, а также творческие коллективы районных газет.