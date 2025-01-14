Глава НЦФМ Сергеев: создан фотонный вычислитель, который обгонит суперкомпьютеры

— Именно так. Что такое цифровая эпоха, в которой мы сейчас с вами живем? Мы информацию представляем побитово — 0.1. Вся эта наша современная цифровая махина построена на четырех логических операциях и битах. В 50−60-х годах человечество решило идти по пути цифровых вычислений, и вот мы по этому пути и идем. Однако можно идти и по аналоговому пути. Точность при этом, конечно, упадет, но скорость вычислений может сильно вырасти. Во многих случаях, особенно когда речь идет об обработке изображений или работе с лингвистическими моделями, вам важно делать операции очень быстро и не обязательно очень точно.