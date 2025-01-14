Ралли «Шелковый путь» стартует 12 июля 2025 из Иркутска

Организаторы каждый год стараются менять маршрут, поэтому сейчас его проложили на территории двух стран. Помимо этого появится еще одно нововведение — российский этап будет состоять из двух частей. Первая состоится в Иркутской области, затем участники соревнований отправятся через соседнюю Бурятию в Монголию, только потом вернутся в Россию. Финишируют в Горно-Алтайске спустя десять дней, 22 июля.